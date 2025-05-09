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        Köpeklerle dalaşıp, halı sahaya giren ayı kamerada

        ARDAHAN'daçöpte yiyecek arayıp, köpeklerle dalaşan ardından halı sahaya giren bozayı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:20
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        Köpeklerle dalaşıp, halı sahaya giren ayı kamerada
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        ARDAHAN'daçöpte yiyecek arayıp, köpeklerle dalaşan ardından halı sahaya giren bozayı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İnönü Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bahçesine gelen bozayı, bir süre çöpte yiyecek aradı. Bu sırada başıboş köpekler ile bozayı karşı karşıya geldi. Bir süre köpeklerle dalaşan ayı daha sonra bir halı sahaya girdi. O anlar, Hür Özgür Yılmaz tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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