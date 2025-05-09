Köpeklerle dalaşıp, halı sahaya giren ayı kamerada
ARDAHAN'daçöpte yiyecek arayıp, köpeklerle dalaşan ardından halı sahaya giren bozayı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ARDAHAN'daçöpte yiyecek arayıp, köpeklerle dalaşan ardından halı sahaya giren bozayı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnönü Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bahçesine gelen bozayı, bir süre çöpte yiyecek aradı. Bu sırada başıboş köpekler ile bozayı karşı karşıya geldi. Bir süre köpeklerle dalaşan ayı daha sonra bir halı sahaya girdi. O anlar, Hür Özgür Yılmaz tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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