Kura Nehri'nde kaybolmuştu; 73 kişilik ekip arıyor

ARDAHAN'da dün serinlemek için girdiği Kura Nehri'nde kaybolan Hafız Akçay'ı (65) arama çalışmaları 73 personelle sabah saatlerinde yeniden başladı.

Çıldır ilçesinde dün öğleden sonra sıcak havadan bunalan 3 kişi, Kurtkale köyü yakınlarından geçen Kura Nehri’ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan bu kişilerden 20 yaşındaki biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla kayıp 2 kişiden Adil Akçay’ın (73) cansız bedenine ulaşıldı. Ardahan AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Hafız Akçay ise bulunamadı.

Dün, havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde Ardahan ve Erzurum'dan 73 AFAD, SAK, JAK ve PAK personeliyle yeniden başladı. Hem suda hem de kıyıda yürütülen çalışmalarda dronlar ve arama köpekleri de kullanılıyor.