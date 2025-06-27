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        Kura Nehri'nde kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu (2)

        2KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDUKura Nehri'nde kaybolan Hafız Akçay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:57 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:00
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        Kura Nehri'nde kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu (2)
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        2KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

        Kura Nehri'nde kaybolan Hafız Akçay'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD dalgıçları tarafından suda yapılan aramada Akçay, nehre düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Akçay, Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KARDEŞLER TATİLE GELMİŞ

        Kura Nehri'nde boğulan Adil Akçay ile kardeşi Hafız Akçay'ın İstanbul'dan Kurtkale köyüne düğün törenine katılmak üzere geldikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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