Kura Nehri'nde kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu (2)

Kura Nehri'nde boğulan Adil Akçay ile kardeşi Hafız Akçay'ın İstanbul'dan Kurtkale köyüne düğün törenine katılmak üzere geldikleri öğrenildi.

Kura Nehri'nde kaybolan Hafız Akçay'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD dalgıçları tarafından suda yapılan aramada Akçay, nehre düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Akçay, Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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