Ardahan Valisi Öner, kentte konaklayan depremzedeleri ziyaret etti

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve kentte konaklayan aileleri ziyaret etti.

Vali Öner, eşi Zehra Mine Öner ile depremzede aileleri ziyaretinde, yaraların sarılması için devletin seferber olduğunu söyledi.

Acıların kısa sürede son bulması için herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ifade eden Öner, "Sizler bizim misafirimizsiniz. Sıkıntınız sıkıntımızdır. Bu sıkıntılı ve zor günleri el birliği ile aşacağız. Allah böyle acılar bir daha yaşatmasın. Ancak bugün yaşanan bu olay karşısında birlikte hareket edip sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum." dedi.

Öner, kentte yaklaşık 750 depremzedenin bulunduğunu belirtti.

Hanak Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu da ilçedeki depremzedeleri ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinledi.



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