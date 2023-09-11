Ardahan'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
Ardahan'ın Göle ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı sigara ve içkiler ele geçirildi.
Giriş: 11.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:49
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Göle ilçesinde kaçakçılığı önlemek için çalışmalar sürüyor.
İlçe merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 24 karton sigara ile 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Olaya ilişkin C.G. hakkında işlem başlatıldı.