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        Ardahan'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

        Ardahan'ın Göle ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı sigara ve içkiler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:49
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        Ardahan'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Göle ilçesinde kaçakçılığı önlemek için çalışmalar sürüyor.

        İlçe merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 24 karton sigara ile 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Olaya ilişkin C.G. hakkında işlem başlatıldı.

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