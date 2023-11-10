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        GÜNCELLEME - Ardahan'da düzensiz göçmenlere yardım ettiği belirlenen 2 zanlı tutuklandı

        Ardahan'da yakalanan 8 düzensiz göçmene yardım ettiği belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:01 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:01
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        GÜNCELLEME - Ardahan'da düzensiz göçmenlere yardım ettiği belirlenen 2 zanlı tutuklandı
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        Ardahan'da yakalanan 8 düzensiz göçmene yardım ettiği belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte düzensiz göçmen olayına ilişkin Ardahan-Artvin Kuzey Çevre yolu bölgesinde çalışma yaptı.

        Bölgede 8 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere yardım ettikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" suçundun tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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