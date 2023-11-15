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        Ardahan'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Ardahan'da hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:42
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        Ardahan'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Ardahan'da hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Özel harekat ve asayiş ekipleri, "kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'nin, Yeni Mahalle'deki bir adreste saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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