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        Ardahan'da tipi nedeniyle oluşan buzlanmada tırlar yolda kaldı

        Ardahan'da kar yağışı ve tipinin oluşturduğu buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu, birçok tır yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:51 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:51
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        Ardahan'da tipi nedeniyle oluşan buzlanmada tırlar yolda kaldı
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        Ardahan'da kar yağışı ve tipinin oluşturduğu buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu, birçok tır yolda kaldı.

        Kentte gece etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

        Yüksekler kesimlerde zaman zaman etkisini artıran kar, bazı noktalarda tipi ve buzlanmaya dönüştü.

        Buzlanma, Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ulaşımı aksattı.

        Kar ve buzlanmaya hazırlıksız yakalanan bazı tırlar yolda kaldı.

        Tırların sağlıklı geçiş yapması için karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

        Göle ilçe merkezinde de etkisini artıran kar etrafı beyaza bürüdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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