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        Ardahan'da domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

        Ardahan'da yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:37 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:37
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        Ardahan'da domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
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        Ardahan'da yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kentte kar ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

        Ardahan-Artvin kara yolunun Ova mevkisinde yiyecek arayan domuz sürüsünü görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Görüntülerde, yaklaşık 12 domuzun Sulakyurt köyüne doğru koşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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