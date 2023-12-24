Ardahan'da domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

Ardahan'da yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte kar ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Ardahan-Artvin kara yolunun Ova mevkisinde yiyecek arayan domuz sürüsünü görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, yaklaşık 12 domuzun Sulakyurt köyüne doğru koşması yer alıyor.

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