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        Ardahan'da eğitime kar engeli

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:31
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        Ardahan'da eğitime kar engeli
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        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

        Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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