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        Ardahan'da yoğun kar ve tipi zincirleme trafik kazasına neden oldu

        Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde 2 tır ve karla mücadele aracının karıştığı zincirleme trafik kazası dolayısıyla ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:30 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:34
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        Ardahan'da yoğun kar ve tipi zincirleme trafik kazasına neden oldu
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        Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde 2 tır ve karla mücadele aracının karıştığı zincirleme trafik kazası dolayısıyla ulaşım aksadı.

        Kentte genelinde iki gündür etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

        Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 K 15317 plakalı tır buzlu yolda kayınca, karla mücadele çalışması yapan Karayollarına ait iş makinesine çarptı.

        Başka bir tır da kayan tıra çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada ölen ve yaralanan olmadı, yol ulaşıma kapatıldı.

        Galeri
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        Galeri
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