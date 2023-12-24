Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı

Ardahan'da, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesine Bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ve Ardahan-Çıldır kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, yolun yeniden açılması için çalışma başlattı.

Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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