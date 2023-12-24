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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı

        Ardahan'da, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 13:35 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:35
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı
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        Ardahan'da, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Ardahan'ı Karadeniz Bölgesine Bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ve Ardahan-Çıldır kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Ekipler, yolun yeniden açılması için çalışma başlattı.

        Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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