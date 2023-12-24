Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan-Kars kara yolunda zincirleme buzlanma kazası (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:57 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan-Kars kara yolunda zincirleme buzlanma kazası (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        OKULLARYARIN TATİL

        Ardahan Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

        Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan Valiliği, yoğun kar nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Ardahan'da eğitime kar engeli
        Ardahan'da eğitime kar engeli
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı
        Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Ardahan'da domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
        Ardahan'da domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
        GÜNCELLEME - Tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu küçük araçları...
        GÜNCELLEME - Tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu küçük araçları...
        Ardahan'da zincirleme tır kazası ulaşımı aksattı
        Ardahan'da zincirleme tır kazası ulaşımı aksattı