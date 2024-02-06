Ardahan'da yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
Ardahan'ın Göle ile Çıldır ilçelerinde, kardan yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Ardahan'ın Göle ile Çıldır ilçelerinde, kardan yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Göle ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayan 55 yaşındaki Özdilek Güler'in nefes darlığı şikayeti üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Köye yönlendirilen sağlık görevlileri, yoğun kar nedeniyle ilerleyemeyince İlçe Özel İdare ekipleri yolda çalışma başlattı.
Özel idare ekibinin yardımıyla bölgeye ulaşan paletli ambulans, köy içinde kara saplanınca traktör yardımıyla kurtarıldı.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yolun açılmasıyla ambulansta ilk müdahalesi yapılan Özdilek, daha sonra Göle Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlıkçılar, kardan yolu kapanan Çıldır ilçesinde 5, merkeze bağlı köylerdeki 3 diyaliz hastasını, Özel İdare ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırdı.
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