Ardahan Huzurevi sakinleri Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nı gezdi

Ardahan Huzurevi sakinleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdi.

Ardahan Huzurevi sakinlerinden oluşan bir grup, bazı etkinlikler kapsamında Ağrı'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki'yi ziyaret etti. Grup, ardından Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdi.

Gruba eşlik eden Huzurevi Müdür Yardımcısı Fatih Tümay, AA muhabirine, Ağrı'ya düzenledikleri gezinin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Amaçlarının huzurevi sakinlerinin farklı etkinliklerle günlerini verimli geçirmelerini sağlamak olduğunu belirten Tümay, "Ağrı'da önce il müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Daha sonra her iki ilin huzurevi sakinleri Bocce oyununun keyfini yaşadı. Son olarak İshak Paşa Sarayını gezdik. Burayı bilmeyen ve görmeyenlerimiz vardı. Bu nedenle çok verimli geçti. Desteklerinden dolayı İl Müdürümüz Mahmut Çetinkaya'ya teşekkür ediyoruz." dedi.