Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Ardahan'ın Damal ve Hanak ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'ın Damal ve Hanak ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

        Kent geneli etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Damal ve Hanak ilçelerinin Gürcistan sınırına yakın tepelere kar yağdı.

        Mevsimin ilk karıyla tepeler beyaza bürünürken, aynı alanlarda beliren gökkuşağı da güzel görüntü oluşturdu.

        Ardahan merkezde ise sağanak etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Ardahan'da aranan 29 şüpheli operasyonla yakalandı
        Ardahan'da aranan 29 şüpheli operasyonla yakalandı
        Ardahan'da "dur" ihtarına uymayan ve polisi yaralayan zanlı tutuklandı
        Ardahan'da "dur" ihtarına uymayan ve polisi yaralayan zanlı tutuklandı
        Ardahan'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi tedavi altına alındı
        Ardahan'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi tedavi altına alındı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Çiçe...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Çiçe...
        Ardahan'da 7 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı
        Ardahan'da 7 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı
        Ardahan'da 5 yıllık "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" hazırlandı
        Ardahan'da 5 yıllık "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" hazırlandı