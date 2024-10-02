Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ardahan'ın Damal ve Hanak ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Ardahan'ın Damal ve Hanak ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Kent geneli etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Damal ve Hanak ilçelerinin Gürcistan sınırına yakın tepelere kar yağdı.
Mevsimin ilk karıyla tepeler beyaza bürünürken, aynı alanlarda beliren gökkuşağı da güzel görüntü oluşturdu.
Ardahan merkezde ise sağanak etkisini sürdürüyor.
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