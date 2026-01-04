Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu

        Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 10:45 Güncelleme: 04.01.2026 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun buzlanma ve kırağı oluştu.

        Göle ilçesi başta olmak üzere kent merkezi ve diğer ilçelerde, soğuk hava etkisini sürdürdü.

        Ev, araba ve iş yerlerinin camlarının buz tuttuğu şehirde, yollar adeta buz pistine dönüştü.

        Dışarı çıkmak zorunda kalanların zor anlar yaşadığı kentte gölet ve Alabalık Deresi'nin yüzeyi buz tuttu.

        Göle ilçesinin Ova bölgesinde buzla kaplanan menderesler, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!

        Benzer Haberler

        Hava sıcaklığı eksi 24,8'e düştü, araçlar çalışmadı, dev sarkıtlar oluştu
        Hava sıcaklığı eksi 24,8'e düştü, araçlar çalışmadı, dev sarkıtlar oluştu
        Türkiye'nin sıfırın altında 39,7 dereceyle en soğuk yeri Göle'de hayat durm...
        Türkiye'nin sıfırın altında 39,7 dereceyle en soğuk yeri Göle'de hayat durm...
        Ardahan dondu; Göle eksi 39,7'yi gördü
        Ardahan dondu; Göle eksi 39,7'yi gördü
        Göle buz kesti; termometreler eksi 39,7 dereceyi gösterdi (2)
        Göle buz kesti; termometreler eksi 39,7 dereceyi gösterdi (2)
        Göle buz kesti; termometreler eksi 39,7 dereceyi gösterdi
        Göle buz kesti; termometreler eksi 39,7 dereceyi gösterdi
        Ardahan'da kardan kapanan 65 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan'da kardan kapanan 65 köy yolu ulaşıma açıldı