Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun buzlanma ve kırağı oluştu.
Göle ilçesi başta olmak üzere kent merkezi ve diğer ilçelerde, soğuk hava etkisini sürdürdü.
Ev, araba ve iş yerlerinin camlarının buz tuttuğu şehirde, yollar adeta buz pistine dönüştü.
Dışarı çıkmak zorunda kalanların zor anlar yaşadığı kentte gölet ve Alabalık Deresi'nin yüzeyi buz tuttu.
Göle ilçesinin Ova bölgesinde buzla kaplanan menderesler, dronla görüntülendi.
