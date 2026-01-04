Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu.

Göle ilçesi başta olmak üzere kent merkezi ve diğer ilçelerde, soğuk hava etkisini sürdürdü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun buzlanma ve kırağı oluştu.

