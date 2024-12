GÜNAY NUH - Çıldır Gölü'nün kıyısında buzlanma sonrası oluşan görüntüler kutupları andırıyor.

Kars ile Ardahan sınırında 123 kilometrekare alana sahip olan Çıldır Gölü, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.

Kışın yüzeyinin tamamen donmasıyla üzerinde atlı kızakla gezinti ve Eskimo usulü balık avcılığının yapılabildiği göl bölgesinde şu sıralar dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Kılıç, Çıldır Gölü'nün Kuzey Kutbu'na yakın olan Sibirya'yı andırdığını belirterek, "Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü. Şu an tekne, at arabası, sandalye, masa, kıyıdaki her şey buzla kaplı. Doğal bir görüntü oluştu." diye konuştu.