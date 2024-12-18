Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli olacak.
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