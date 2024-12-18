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        Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli

        Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 08:56 Güncelleme: 18.12.2024 - 08:56
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

        Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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