Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde avlanamayan kuşları elleriyle besliyor

ARDAHAN'da, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde yiyecek bulmakta zorlanan kuşları, kıyıdaki işletmede aşçılık yapan Çınar Kılıç (50), elleriyle besliyor.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan ve Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, yüzeyi yaklaşık 15 santimetre buz tabakasıyla kaplanan gölün çevresinde bulunan masa, tekne, atlı kızak ve ağaçlar fırtınanın taşıdığı suyla buza döndü. Göldeki fotoğraflık görüntüler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken yaban hayatı da zorlaştı. Göle girerek avlanan bazı kuşlar, buz nedeniyle beslenemeyince aç kaldı.