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        Ardahan'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:52
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        Ardahan'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Aşağıcanbaz köyünde T.B'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

        AFAD, hasar tespit çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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