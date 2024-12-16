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        Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor

        Ardahan'da etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:18 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:18
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        Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor
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        Ardahan'da etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar, yer yer tipiye dönüştü.

        Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Yaylalar mevkisinde bazı araçlar, buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

        Ekipler, güzergahı kullanacak araç sürücülerinin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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