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        Ardahan'da yoğun tipi ulaşımı aksatıyor

        Ardahan'da etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:54 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:54
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        Ardahan'da yoğun tipi ulaşımı aksatıyor
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        Ardahan'da etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda rüzgarın etkisiyle tipi oluştu.

        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkisini attıran tipi buzlanmaya neden oldu. Tipi, yolun Meryem mevkisinde etkisini attırdı.

        Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı geçişinde tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tırlara izin verilmiyor.

        Tipinin ilerleyen saatlerde il genelinde etkisini arttıracağını belirten yetkililer, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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