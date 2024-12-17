Ardahan'da yoğun tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Ardahan'da etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda rüzgarın etkisiyle tipi oluştu.
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkisini attıran tipi buzlanmaya neden oldu. Tipi, yolun Meryem mevkisinde etkisini attırdı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı geçişinde tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tırlara izin verilmiyor.
Tipinin ilerleyen saatlerde il genelinde etkisini arttıracağını belirten yetkililer, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.
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