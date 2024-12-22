Ardahan'da tipinin etkisini kaybettiği kara yollarında karla mücadele çalışmaları başlatıldı
Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında etkisini kaybeden tipinin ardından karla mücadele çalışmaları yapılıyor.
Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında etkisini kaybeden tipinin ardından karla mücadele çalışmaları yapılıyor.
Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda yer yer aksamalara neden oluyor.
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışmasına başlandı.
Çalışmalarını Sahara Geçidi ile Ilgar Dağı mevkisinde yoğunlaştıran 7 araçlık ekip, yollarda genişletme çalışması yaptı.
Ekipler, çalışmanın yapıldığı noktalarda yoğun buzlanma olduğunu belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.