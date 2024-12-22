Ardahan'da tipinin etkisini kaybettiği kara yollarında karla mücadele çalışmaları başlatıldı

Çalışmalarını Sahara Geçidi ile Ilgar Dağı mevkisinde yoğunlaştıran 7 araçlık ekip, yollarda genişletme çalışması yaptı.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda yer yer aksamalara neden oluyor.

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