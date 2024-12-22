Ardahan'da jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğadaki dostlarımıza umut olmaya çalışıyoruz. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için belirli noktalara yem bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.