Ardahan'da bir zanlı tartıştığı husumetlisini silahla yaraladı
Ardahan'da tartıştığı husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Ardahan'da tartıştığı husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'de karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen U.C. ile M.Y.Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.Y. tabancayla U.C'ye ateş açtı.
Bacağından yaralanan U.C. çağrılan ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan M.Y.Y'nin yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.