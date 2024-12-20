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        Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli

        Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 00:51 Güncelleme: 20.12.2024 - 00:51
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığı belirtildi.

        İlçe genelinde yol açma çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, köylerden gerçekleşen taşımalı eğitim öğretime 20 Aralık Cuma günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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