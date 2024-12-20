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        Kayak merkezi değil, Ardahan sokakları

        ARDAHAN'dakar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığının 22 santimetreye ulaştığı kent merkezinde cadde ve sokaklar kayak pistine döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:33 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:35
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        Kayak merkezi değil, Ardahan sokakları
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        ARDAHAN'dakar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığının 22 santimetreye ulaştığı kent merkezinde cadde ve sokaklar kayak pistine döndü. Yeterli kar olmadığı için Yalnızçam Kayak Merkezi'ne gidemeyen bir grup genç, kent merkezinde kayak yaptı.

        Ardahan'da önceki gün başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Yağış nedeniyle okullar tatil edilirken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için çalışma başlatılırken, kent merkezinde kar kalınlığı 22 santimetre olarak ölçüldü. Yeterli kar olmadığı için Yalnızçam Kayak Merkezi'ne gidemeyen 3 arkadaş, kent merkezinde kayak takımlarını giyerek cadde ve sokaklarda kayak yaptı. Kayak yapmayı çok sevdiklerini belirten gençler, kayak merkezi açılana kadar cadde ve sokaklarda kayak yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bu arada kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yeterli kar kalınlığına ulaşılmadığı için henüz sezon açılışı yapılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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