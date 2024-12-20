Ardahan ve Ağrı'da nehir ile dereleri buz, ağaçları kırağı kapladı

Soğukların etkisiyle nehir ve dereler buzla kaplandı, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece olduğu Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Ardahan ile Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle nehir ve dereler buzla, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

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