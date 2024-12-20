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        Ardahan ve Ağrı'da nehir ile dereleri buz, ağaçları kırağı kapladı

        Ardahan ile Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle nehir ve dereler buzla, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:13
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        Ardahan ve Ağrı'da nehir ile dereleri buz, ağaçları kırağı kapladı
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        Ardahan ile Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle nehir ve dereler buzla, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Ardahan'da, ağaçlar kırağı tuttu, akarsuların yüzeyinde buzlanma oluştu.

        Göle ilçesinde ise termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle Göle'de iş yerlerinin ve evlerin camları buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Bazı vatandaşlar araçlarını örtülerle soğuktan korumaya çalıştı.

        - Ağrı

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece olduğu Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

        Soğukların etkisiyle nehir ve dereler buzla kaplandı, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

        Hamur ilçesinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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