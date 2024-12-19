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        Ardahan'da kar nedeniyle kapanan kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Kar ve tipi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:31 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:31
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        Ardahan'da kar nedeniyle kapanan kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor
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        Kar ve tipi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.

        Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışması yapıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu, yollar kontrollü olarak küçük araçlar için ulaşıma açıldı.

        Ağır tonajlı araçların geçişi için söz konusu yollarda genişletme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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