Ardahan'da kar nedeniyle kapanan kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kar ve tipi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışması yapıldı.