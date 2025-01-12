Ardahan'da iş yerine hırsızlık için giren kişinin görüntüleri, güvenlik kamerasında

Ardahan'da maskeyle bir iş yerine hırsızlık için giren kişinin görüntüleri, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kentte bir süre önce bir iş yerine girip çelik kasadan hırsızlık yaptığı öne sürülen ve 3 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.D, 7 Ocak'ta polis ekiplerince yakalandı.

Polisler, G.D'nin Ardahan'daki çelik kasadan yaptığı hırsızlığın kameraya yansıdığını, ayrıca Kahramanmaraş, Kocaeli ve Tekirdağ'da da hırsızlık olaylarına karıştığını 18 saatlik titiz çalışma sonucu belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, G.D'nin kent merkezindeki bir iş yerine, yüzünde maske, elinde levye ile girip ilk olarak güvenlik kamerasını kapattığı anlar yer alıyor.