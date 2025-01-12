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        Ardahan'da iş yerine hırsızlık için giren kişinin görüntüleri, güvenlik kamerasında

        Ardahan'da maskeyle bir iş yerine hırsızlık için giren kişinin görüntüleri, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:33
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        Ardahan'da iş yerine hırsızlık için giren kişinin görüntüleri, güvenlik kamerasında
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        Ardahan'da maskeyle bir iş yerine hırsızlık için giren kişinin görüntüleri, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kentte bir süre önce bir iş yerine girip çelik kasadan hırsızlık yaptığı öne sürülen ve 3 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.D, 7 Ocak'ta polis ekiplerince yakalandı.

        Polisler, G.D'nin Ardahan'daki çelik kasadan yaptığı hırsızlığın kameraya yansıdığını, ayrıca Kahramanmaraş, Kocaeli ve Tekirdağ'da da hırsızlık olaylarına karıştığını 18 saatlik titiz çalışma sonucu belirledi.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, G.D'nin kent merkezindeki bir iş yerine, yüzünde maske, elinde levye ile girip ilk olarak güvenlik kamerasını kapattığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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