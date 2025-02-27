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        Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar ve yoğun tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:32
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        Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
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        Kar ve yoğun tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Ardahan'ı Artvin üzerinden Karadeniz'e bağlayan ve 23 Şubat Pazar günü kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalar sonucu yolu kontrollü olarak ulaşıma açtı.

        Yetkililer, yolda yer yer buzlanma olduğunu belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

        Öte yandan güzergahta ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

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