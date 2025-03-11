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        Ardahan'da karlı arazide kurtlar dronla görüntülendi

        Ardahan'ın Göle ilçesinde 4 kurt, karlı arazide dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:11
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        Ardahan'da karlı arazide kurtlar dronla görüntülendi
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde 4 kurt, karlı arazide dronla görüntülendi.

        İlçede gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü.

        Soğuk ve karla kaplı ilçede, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        Dereyolu köyü yakınlarında yiyecek arayan 4 kurt, AA ekibi tarafından dronla görüntülendi.

        Biri drona doğru saldırmaya çalışan ve birbirinden ayrılmayan kurtlar, daha sonra koşarak gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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