Ardahan'da karlı arazide kurtlar dronla görüntülendi
Ardahan'ın Göle ilçesinde 4 kurt, karlı arazide dronla görüntülendi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde 4 kurt, karlı arazide dronla görüntülendi.
İlçede gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü.
Soğuk ve karla kaplı ilçede, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Dereyolu köyü yakınlarında yiyecek arayan 4 kurt, AA ekibi tarafından dronla görüntülendi.
Biri drona doğru saldırmaya çalışan ve birbirinden ayrılmayan kurtlar, daha sonra koşarak gözden kayboldu.
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