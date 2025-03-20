Ardahan-Şavşat kara yolu tır geçişine açıldı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.
Kentte özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Dün tır geçişine kapatılan, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde karla mücadele çalışması yapıldı.
Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin karla mücadelesi sonrası söz konusu yol, tır geçişlerine açıldı.
Ekipler, mevcut yolda gizli buzlanma olduğunu belirterek, sürücülerin tedbir amaçlı takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.
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