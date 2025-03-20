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        Ardahan-Şavşat kara yolu tır geçişine açıldı

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:57
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        Ardahan-Şavşat kara yolu tır geçişine açıldı
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        Olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kentte özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Dün tır geçişine kapatılan, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin karla mücadelesi sonrası söz konusu yol, tır geçişlerine açıldı.

        Ekipler, mevcut yolda gizli buzlanma olduğunu belirterek, sürücülerin tedbir amaçlı takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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