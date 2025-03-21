Ardahan'da ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlülerine gıda yardımı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Karabulut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının manevi ikliminde ihtiyaç sahibi yükümlülerimize destek olmak anlamlıydı. Bu yardımlarla 22 ailemizin yüzü güldü. İlerleyen dönemlerde de sosyal destek projelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Karar doğrultusunda Ardahan Belediye Başkanlığı, Ardahan Ziraat Odası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ardahan Barosu'nun katkılarıyla 22 yükümlüye gıda kolisi yardımı yapıldı.

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