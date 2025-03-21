Ardahan'da ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlülerine gıda yardımı
Ardahan'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlülerine ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımı yapıldı.
Ardahan'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlülerine ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımı yapıldı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı mart ayı toplantısında, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülere ramazan ayında gıda yardımı yapılması yönünde karar alındı.
Karar doğrultusunda Ardahan Belediye Başkanlığı, Ardahan Ziraat Odası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ardahan Barosu'nun katkılarıyla 22 yükümlüye gıda kolisi yardımı yapıldı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Karabulut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının manevi ikliminde ihtiyaç sahibi yükümlülerimize destek olmak anlamlıydı. Bu yardımlarla 22 ailemizin yüzü güldü. İlerleyen dönemlerde de sosyal destek projelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.