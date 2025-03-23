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        Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dronla görüntülendi

        Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 13:04 Güncelleme: 23.03.2025 - 13:05
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        Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dronla görüntülendi
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        Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dron ile görüntülendi.

        Göle ilçesi sınırlarındaki menderesler, başta Göle Ovası olmak üzere bölgeyi besliyor.

        Yazın başta Göle Ovası ve Dereyolu Köyü bölgesi olmak üzere çevresini besleyen menderesler, kışın da ayrı güzellik sunuyor.

        Mendereslerin dronla görüntülendiği sırada hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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