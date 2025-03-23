Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dronla görüntülendi

Mendereslerin dronla görüntülendiği sırada hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

Yazın başta Göle Ovası ve Dereyolu Köyü bölgesi olmak üzere çevresini besleyen menderesler, kışın da ayrı güzellik sunuyor.

Göle ilçesi sınırlarındaki menderesler, başta Göle Ovası olmak üzere bölgeyi besliyor.

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