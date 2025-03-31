Baharın müjdecisi leylekler, kısmen karla kaplı Ardahan'a gelmeye başladı

Kısmen karla kaplı ilçeye gelmeye başlayan baharın müjdecisi leylekler, elektrik direklerine ve çatılara yuvalarını yaptı.

Baharın müjdecisi leylekler, halen bir kısmı karla kaplı olan Ardahan'ın Göle ilçesine gelmeye başladı.

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