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        Baharın müjdecisi leylekler, kısmen karla kaplı Ardahan'a gelmeye başladı

        Baharın müjdecisi leylekler, halen bir kısmı karla kaplı olan Ardahan'ın Göle ilçesine gelmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:46
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        Baharın müjdecisi leylekler, kısmen karla kaplı Ardahan'a gelmeye başladı
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        Baharın müjdecisi leylekler, halen bir kısmı karla kaplı olan Ardahan'ın Göle ilçesine gelmeye başladı.

        Ülkede kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinin başında gelen ilçede, havalar ısınmaya başladı.

        Kısmen karla kaplı ilçeye gelmeye başlayan baharın müjdecisi leylekler, elektrik direklerine ve çatılara yuvalarını yaptı.

        Leyleklerin gelişi, yöre halkını da sevindirdi.

        Yaz boyunca bölgede konaklayacak leylekler, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç edecek.

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