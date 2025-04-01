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        Göle Ovası'ndaki menderesler karın erimeye başlamasıyla taştı

        Ardahan'da Göle Ovası'ndaki menderesler, karın erimeye başlamasıyla taştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:44
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        Göle Ovası'ndaki menderesler karın erimeye başlamasıyla taştı
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        Ardahan'da Göle Ovası'ndaki menderesler, karın erimeye başlamasıyla taştı.

        Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, havalar ısınmaya başladı.

        Göle ilçesi ile Ardahan arasındaki beyaz örtüyle kaplı ovada ise karlar yavaş yavaş eriyor. Bölgede kıvrım kıvrım akan ve her mevsim ayrı güzellikler sunan menderesler, karın erimeye başlamasıyla taştı.

        Mendereslerin aktığı Göle ilçesine bağlı Tahtakıran, Sürügüden, Karlıyazı ve Tellioğlu köyü bölgeleri dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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