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        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

        Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 19:04 Güncelleme: 10.04.2025 - 19:04
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        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
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        Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı tipiye dönüştü, yollarda buzlanma meydana geldi.

        Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı, trafikte aksaklıklar yaşandı.

        Minübüs sürücüsü Dursun Demir, Rize'den Iğdır'a gitmeye çalıştığını, ancak yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ilerleyemediğini söyledi.

        Karayolları ekiplerinden yardım istediklerini belirten Demir, "Rize'den yola çıktık. Sahara geçidinde yolda kaldık. Yoğun buzlanma var. Ekipler çalışmaya başladı, inşallah az sonra devam edebileceğiz." dedi.

        Posof Ilgar dağında da yoğun yağış nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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