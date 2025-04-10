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        Ardahan Valisi Çiçek, Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 19:43 Güncelleme: 10.04.2025 - 19:43
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        Ardahan Valisi Çiçek, Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, Türk Polis Teşkilatının 10 Nisan 1845’te kurulduğunu hatırlatarak, teşkilatın kurulduğu günden bu yana halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin temini ve toplumda huzur ortamının korunması için görev yaptığını belirtti.

        Polis teşkilatının mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yaptığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

        “Milletimiz nezdinde huzur ve güvenliğin teminatı olarak görülen polis teşkilatımız, gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetlerle halkımızın gönlünde haklı bir yere sahip olmuştur. Gücünü kanunlardan alan polisimiz, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe saymıştır. Toplumun her kesimiyle kucaklaşan polisimiz, ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanında yer almış ve onlara şefkat elini uzatmıştır.”

        Vali Çiçek, mesajında, ülke genelinde güvenliğin sağlanmasında emeği geçen emniyet mensuplarını tebrik ederek, şehit polisleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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