TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Ardahan İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde konuştu:

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Sözde medeni, özde barbar bütün güç odaklarına ülkemizin gençliği olarak baş kaldırıyoruz. Bu inançla mücadele ediyoruz. Bizleri cinsiyetsizleştirmeye, inançsızlaştırmaya, milliyetsizleştirmeye çalışanlarla mücadele veriyoruz." dedi.

Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen TÜGVA Ardahan İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, kongrede yaptığı konuşmada, İstanbul'dan Ardahan'a anlamlı yolculuk gerçekleştirdiklerini, serhat şehirde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ardahanlı gençliği İstanbul'da, Ayasofya'da ve tarihi mekanlarda ağırlamak istediğini belirten Beşinci, "12 yıl önce çıktığımız yolda TÜGVA, bugün 81 ilde, 605 ilçede, 405 bin üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketine dönüştü. Yıl bazında yaklaşık 1 milyon gence dokunuyoruz. Bununla beraber asil ve soylu öfkemizi asla unutmuyoruz. 15 Temmuz'u unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Şehitlerimizi, Kudüs davasını unutmuyoruz." dedi.

- "Bir sabah kardan aydınlık gelecek"

Beşinci, Galata Köprüsü'ndeki seslerini mevcut gençlerle duyurduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hani diyorlar ya 'Bu gençlik nereye gidiyor?' Bu gençlik çok iyi noktaya gidiyor, gümbür gümbür geliyor. Biz buna inanıyoruz. Evladının cesedini poşetlerle toplayan babanın meselesi bizim meselemizdir. Sözde medeni, özde barbar bütün güç odaklarına ülkemizin gençliği olarak baş kaldırıyoruz. Bu inançla mücadele ediyoruz. Bizleri cinsiyetsizleştirmeye, inançsızlaştırmaya, milliyetsizleştirmeye çalışanlarla mücadele veriyoruz. Bu dünyada iz bırakmak için mücadele veriyoruz. Bu gençlik yürüyecek. Bir sabah kardan aydınlık gelecek, gelecek, gelecek."

Kongreye, Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Beşinci, daha sonra TÜGVA'nın yeniden İl Temsilcisi seçilen Osman Yıldız'a beratını verdi.