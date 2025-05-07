Kura Nehri'nin taşkın alanı doğa tutkunları için eğlenceye dönüştü

Ardahan'da doğa tutkunları, Kura Nehri'nin eriyen kar ve sağanak nedeniyle taştığı bölgede kano etkinliği düzenledi.

Son günlerde sağanak ve kar suları nedeniyle nehrin ova mevkisi adeta göle döndü.

Durumu eğlenceye dönüştürmek ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Ardahan Kura Hava ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri burada kanolarla kürek çekip eğlenceli zaman geçirdi.

Kulüp başkanı Hakan Fırıncı, Kura Nehri'nin su sporlarına elverişli olduğunu belirterek, bu etkinlikleri kentte artırmak istediklerini ifade etti.