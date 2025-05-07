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        Kura Nehri'nin taşkın alanı doğa tutkunları için eğlenceye dönüştü

        Ardahan'da doğa tutkunları, Kura Nehri'nin eriyen kar ve sağanak nedeniyle taştığı bölgede kano etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:28 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:28
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        Kura Nehri'nin taşkın alanı doğa tutkunları için eğlenceye dönüştü
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        Ardahan'da doğa tutkunları, Kura Nehri'nin eriyen kar ve sağanak nedeniyle taştığı bölgede kano etkinliği düzenledi.

        Son günlerde sağanak ve kar suları nedeniyle nehrin ova mevkisi adeta göle döndü.

        Durumu eğlenceye dönüştürmek ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Ardahan Kura Hava ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri burada kanolarla kürek çekip eğlenceli zaman geçirdi.

        Kulüp başkanı Hakan Fırıncı, Kura Nehri'nin su sporlarına elverişli olduğunu belirterek, bu etkinlikleri kentte artırmak istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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