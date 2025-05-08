Ardahan'da 6 ilin sağlık müdürlerinin katılımıyla "ASKOM Bölge Toplantısı" yapıldı

Ardahan'da, 6 ilin sağlık müdürlerinin katılımıyla "Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) Bölge Toplantısı" düzenlendi.

Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde, Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Bayburt sağlık müdürleri ile ilgililer katıldı.

Ardahan İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu, toplantıda, kentte yaptıkları ilk ASKOM toplantısıyla bölge illeri arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantıda alınacak kararların sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağına inandığını belirten Askeroğlu, "Özellikle son zamanlarda karşılıklı ikili ilişkiler güçlendirildi. Anlaşılır vaka sunumlarında hemen hemen hiçbir sıkıntımız olmadı. Erzurum, bölgede hasta başvurusunda bulunduğumuz ilimiz. Bizi aşan vakalarımızda bize yardımcı oldular, her zaman destek oldular. Telefonlarımız hiçbir zaman cevapsız kalmadı." ifadelerini kullandı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ise son 10-15 yılda sağlıkta çok ciddi çalışmalarının olduğunu belirtti.

Gelişen yeni sağlık politikaları gereği çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Bölge olarak katkı sunmaya hazırız. Son 10-15 yılda bayağı bir yol aldık. Bir dönemler MR cihazımız yokken, şuan her ilde sayıları artarak var. Bakanlık da bütün bölgelere olduğu gibi bizim bölgeye de destek veriyor. 10-15 yıldır ASKOM toplantılarına katılan birisi olarak gerçekten kat ettiğimiz mesafe çok çok fazla. Artık bizim ASKOM toplantılarımız biraz daha iletişim kanallarını açma tarzına dönüştü."