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        Ardahan'da sağanak nedeniyle ahırın çatısı çöktü

        Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak nedeniyle ahırın çatısı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:41
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        Ardahan'da sağanak nedeniyle ahırın çatısı çöktü
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak nedeniyle ahırın çatısı çöktü.

        Dereyolu köyünde yaşayan Nurettin Ateş'e ait toprak damlı ahırın çatısı, yoğun yağış dolayısıyla çöktü.

        İçeride bulunan 19 büyükbaş hayvan, çöken çatının altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin de yardımıyla hayvanların 16'sı kurtarıldı.

        Olayda bir hayvan telef oldu, 2'si yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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