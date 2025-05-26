Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Başkanı Ezer, gazetecilerle buluştu

Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Başkanı Berkant Ezer, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Ardahan Öğretmenevi'nde gazetecilerle buluşan Ezer, gazetecilerin Ardahan'da önemli görev yürüttüğünü söyledi.

Belli zamanlarda kentteki gazetecilerle buluştuğunu ifad eden Ezer, "Birlik ve beraberlik için çıktığımız bu yolda, Ardahan'a ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle sizinle buluşmak ve bölgenin sorunlarını konuşmak istedim." dedi.

Kentin hak ettiği noktada olması için herkesin ortak hareket etmesini isteyen Ezer, "Bu da samimi bir şekilde birlikte olmamızla mümkün. Sorunları birlikte gündeme getirip, birlikte çözmenin yollarına bakmamız lazım. Biz yeni bir oluşumuz. Dolayısıyla Ardahan için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kentin sorunlarının yerelde yani Ardahan'da gerekse de Ankara'da takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.