Ardahan'da grup köy yollarındaki asfalt çalışması tamamlandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde grup köy yollarında yürütülen asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince, Göle'nin Yeniköy, Kalecik, Yiğit Konağı ve Budaklı Grup Köy yollarında asfalt çalışmaları yürütüldü.

Toplam 7 kilometre uzunluğundaki çalışma tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yolların tamamlanması dolayısıyla düzenlenen programda, Ardahan Müftüsü Adem Karedeniz dua etti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ile direksiyona geçtiği TOGG'la sürüş yaptı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını söyledi.

Söz konusu grup köylerin ilçe merkezine daha sağlıklı ulaşacağını belirten Çiçek, "Bu köylerimiz hem birbirine hem ilçe merkezine daha güvenli ve konforlu bir şekilde bağlayacak. Vatandaşlarımızın tarım, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere daha kolay erişimi sağlanmış olacak. Yapılan yolun vatandaşlarımıza, köylerimize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Milletvekili Kaan Koç da AK Parti iktidarları döneminde ülkenin en ücra noktasına hizmet götürmenin derdinde olduklarını belirterek, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden tarıma, ulaşımdan altyapıya her alanda çığır açan projeleri hayata geçirdik. Hizmetlerimizden birini de burada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hizmetler vatandaşımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kalecik köyü muhtarı Halil Odabaş ise köyler olarak uzun süredir sağlıklı yol hasreti çektiklerini bugün ise sağlıklı yola kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, verilen çaba ve emeklerden dolayı herkese teşekkür etti.