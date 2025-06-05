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        Ardahan Üniversitesinde bayramlaşma programı düzenlendi

        Ardahan Üniversitesince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 09:23 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:32
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        Ardahan Üniversitesinde bayramlaşma programı düzenlendi
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        Ardahan Üniversitesince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Üniversitenin Yenisey Konukevindeki programda, Rektör Prof, Dr. Öztürk Emrioğlu, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerin bayramını tebrik etti.

        Bayramların mehabet zamanı olduğunu dile getirerek, Ziya Osman Saba'nın "Sevgiler" şiirini okuyan Emiroğlu, bayramın Ardahan ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

        Programa, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yıldız ve Prof. Dr. Zafer Aykanat ile Genel Sekreter Kubilay Aras ile akademisyenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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