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        Ardahan'da kazı çalışmalarında bulunan el bombası imha edildi

        Ardahan'da doğal gaz çalışmaları sırasında bulunan el bombası, uzman ekip tarafından imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 22:13 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:13
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        Ardahan'da kazı çalışmalarında bulunan el bombası imha edildi
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        Ardahan'da doğal gaz çalışmaları sırasında bulunan el bombası, uzman ekip tarafından imha edildi.

        Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınında işçilerin doğal gaz çalışması sırasında el bombası fark edildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce alınan çevre güvenliğinin ardından el bombası, kontrollü şekilde imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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