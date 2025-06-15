Ardahan'da ayının saldırısına uğrayan genç öldü

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eray P'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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