Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Gelashvili, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti

Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Zaal Gelashvili, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.

Vali Çiçek, heyetiyle gelen Gelashvili'yi, Valilik girişinde karşıladı, ardından makama geçildi.

Burada konuşan Vali Çiçek, Ahıska'nın Ardahan'a komşu ve Ahıska Türklerinin yaşadığı bölge olduğunu söyledi.

Gürcistan'ın, Türkiye ile dostluk ilişkileri olan bir ülke olduğuna dikkati çeken Çiçek, "İki ülke ve iki bölge arasındaki dostluğu daha da pekiştirecek bir ziyaret oldu. Bu maksatla sizlere çok teşekkür ediyorum. Gürcistan'a açılan 3 sınır kapısından 2'si Ardahan'da. Bu ziyaretin iki bölge arasındaki gerek ticari gerekse turizm ilişkilerine fayda sağlayacağını ümit ediyoruz." dedi.

- "İlişkilerin daha da pekiştirilmesi için gerekli adımları atmaya hazırız"

Gelashvili de Ardahan'ı ziyaret etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti.