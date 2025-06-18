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        Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Gelashvili, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti

        Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Zaal Gelashvili, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:35 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:51
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        Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Gelashvili, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti
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        Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Zaal Gelashvili, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.

        Vali Çiçek, heyetiyle gelen Gelashvili'yi, Valilik girişinde karşıladı, ardından makama geçildi.

        Burada konuşan Vali Çiçek, Ahıska'nın Ardahan'a komşu ve Ahıska Türklerinin yaşadığı bölge olduğunu söyledi.

        Gürcistan'ın, Türkiye ile dostluk ilişkileri olan bir ülke olduğuna dikkati çeken Çiçek, "İki ülke ve iki bölge arasındaki dostluğu daha da pekiştirecek bir ziyaret oldu. Bu maksatla sizlere çok teşekkür ediyorum. Gürcistan'a açılan 3 sınır kapısından 2'si Ardahan'da. Bu ziyaretin iki bölge arasındaki gerek ticari gerekse turizm ilişkilerine fayda sağlayacağını ümit ediyoruz." dedi.

        - "İlişkilerin daha da pekiştirilmesi için gerekli adımları atmaya hazırız"

        Gelashvili de Ardahan'ı ziyaret etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti.

        Davetinden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür eden Gelashvili, "Biz de ekonomik ve turizmde işbirliği için hazırız. İki komşu bölge olarak temsilde bulunuyoruz. Aramızdaki ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için gerekli adımları atmaya hazırız. Benden önce güzel ilişkiler vardı, bu güzel ilişkileri daha üst seviyeye taşımak için hazır olduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

        Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci'nin de hazır bulunduğu ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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